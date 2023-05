“Weiße Nacht“ und Co. Was „St. Tönis erleben“ für 2023 plant

St. Tönis · In den vergangenen Jahren lief es in der Werbegemeinschaft nicht rund. Jetzt wurde ein neuer Vorsitzender gewählt, und es sollen wieder Veranstaltungen stattfinden – die nächste ist die „Weiße Nacht“ am 2. Juni.

10.05.2023, 17:00 Uhr

Die „Weiße Nacht“ ist ein Klassiker unter den Veranstaltungen der St. Töniser Werbegemeinschaft. Foto: Norbert Prümen

Von Andrea Leuchten

Sehr lange hat man nichts Konkretes und Offizielles von der St. Töniser Werbegemeinschaft „St. Tönis erleben“ gehört, die Presse wurde zu Mitgliederversammlungen und anderen Zusammenkünften des Vereins weder eingeladen noch im Nachhinein offiziell über Inhalte und Ergebnisse informiert. Die gute Nachricht: Es gibt ihn noch, den Verein „St. Tönis erleben“. Auf der Internetseite und auf Facebook kann man seit Mitte April lesen, dass Umstrukturieren anstehen und eine Neuausrichtung im Gange ist, um „perspektivisch wieder für ein schönes und lebendiges St. Tönis sorgen zu können“.