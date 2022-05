Werbegemeinschaft „St. Tönis erleben“ : Neuer Vorstand sucht Blumenampel-Paten

St. Tönis Die Werbegemeinschaft „St. Tönis erleben“ hat einen neuen Vorstand gewählt. Nächste Veranstaltung ist die Weiße Nacht. Die Innenstadt wird mit Blumenampeln aufgewertet. Dafür werden noch Paten gesucht.

Mit frischem Wind wurde die weitere Planung der After-Work-Party übernommen, sodass sie am vergangenen Freitag erfolgreich ausgerichtet werden konnte. Die nächste Veranstaltung von „St. Tönis erleben“ ist dann die Weiße Nacht am 10. Juni.

Seit Mitte April verschönern rund 20 Blumenampeln die St. Töniser Innenstadt, bringen in den nächsten Monaten leuchtende Blüten in Rot und Rosa auf die Hoch-, Krefelder- und Marktstraße. Beauftragt von „St. Tönis erleben“, hat die Firma Flower & Shower aus Kleve die Doppelampeln an den Laternen angebracht und pflegt diese nun bis weit in den Herbst hinein. Rund 4000 Euro investiert der Verein auch in diesem Jahr und hat sich wieder für eine besonders insektenfreundliche Pflanzenmischung entschieden.