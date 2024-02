Hoteser Schützen Tönisvorst Neuer Vorstand für die Hoteser St. Sebastianus-Schützen

Eine dicke Überraschung gab es für die rund 60 anwesenden Mitglieder der Hoteser St.-Sebastianus-Bruderschaft Benrad aus St. Tönis bei ihrer Hauptversammlung. Gleich vier Vorstandsmitglieder, der bisherige 1. Brudermeister Norbert Parlings, sein Stellvertreter, der 2. Brudermeister Bernd Landwehrs, der erste Schriftführer Franz-Josef Schmitz und der erste Kassierer Markus Kohnen gaben ihren Rücktritt aus dem Vorstand bekannt. Das neue Team aber stand bereits in den Startlöchern. Der neue 1. Brudermeister Stephan Brauers, der im ersten Wahlgang gewählt wurde, führt es an. „Dass jetzt vier Leute gleichzeitig aufhören, ist eher Zufall. Alle hatten intern schon länger angekündigt, dass es nach Jahren der Vorstandsarbeit genug ist. Wir hatten damit genug Zeit, uns vorzubereiten. Es gibt keinerlei Streit oder irgendetwas in der Art“, sagt der 42 Jahre alte Gärtner, der nun den Verein nach der Corona-Zeit wieder in normale Fahrwasser führen will.