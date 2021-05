Planungen in Vorst : Neuer Standort für die Kita St. Godehard in Vorst ist gefunden

Vorst Im Ausschuss für Stadtplanung und Infrastruktur haben die Politiker die Verwaltung beauftragt, einen Bebauungsplanentwurf zu erstellen und in der nächsten Ausschusssitzung vorzulegen.

Für den Neubau der katholischen Kindertagesstätte St. Godehard in Vorst hat sich ein neuer Platz gefunden. Nachdem das ursprünglich avisierte Grundstück an der Oedter Straße sich als ungeeignet herausgestellt hatte, haben Politik und Verwaltung in Tönisvorst sich jetzt auf ein Grundstück zwischen Anrather Straße und der Straße Am Neuenhaushof geeinigt. Hinter dem Vorster Friedhof stadtauswärts, da, wo sich derzeit eine Wiese befindet, soll der Neubau der katholischen Einrichtung entstehen.