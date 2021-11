Wiedereröffnung pünktlich zum Lichterfest : Neuer Pächter für den „Pan“ in St. Tönis

Frank Grühn ist von Beruf Maschinenbaukonstrukteur. Mit der Übernahme der Gaststätte „Zum Pan“ hat er sich ein zweites Standbein geschaffen. Der „Spaß an der Freud’“ stehe dabei im Vordergrund, sagt der 55-Jährige. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Pünktlich zur Lichternacht in St. Tönis am Freitag kehrt auch am Eingang des alten Markts wieder Leben ein. Frank Grühn, der neue Pächter der Traditionsgaststätte „Zum Pan“, heißt ab 18 Uhr Gäste willkommen. Was er vorhat.