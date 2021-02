Kostenpflichtiger Inhalt: Reformhaus Ferlings in St. Tönis hat einen neuen Inhaber : Reformhaus eröffnet neu mit Unverpackt-Ecke

Melanie Heift-Budde, die das Reformhaus Ferlings in St. Tönis mit ihrem Mann Henrik Heift übernommen hat, zeigt die neue Unverpackt-Abteilung. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Am Donnerstag, 18. Februar, eröffnet das Reformhaus Ferlings in St. Tönis unter neuer Regie. Das Betreiberehepaar Henrik Heift und Melanie Heift-Budde bietet sogar Einkaufen ohne Verpackungsmüll an.