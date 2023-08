Neubaugebiet in St. Tönis Neue Straße soll „An der alten Gärtnerei“ heißen

An der Stelle, an der im Jahr 1901 die ersten Freilandrosen gepflanzt wurden und wo die Familie Hübecker mehr als 100 Jahre lang eine Gärtnerei führte, entsteht derzeit ein neues Baugebiet. In der jüngsten Sitzung des Tönisvorster Hauptausschusses ging es nun darum, wie die neue Straße, die von der Rosenstraße in St. Tönis abzweigt, heißen soll. Es gab eine ganze Reihe von Vorschlägen, doch am Ende einigte sich die Politik – auch auf Wunsch der Familie Hübecker – einstimmig auf den Namen „An der alten Gärtnerei“.