Neue Mietspiegel für Tönisvorst und Willich Mieten steigen in Willich deutlicher

Zahle ich für meine Wohnung zu viel Miete – oder ist der Vermieter fair? Was muss man für eine besser ausgestattete oder neuere Wohnung an Miete einkalkulieren? Oder: Mit welchen Mietkosten muss ich rechnen, wenn ich in eine andere Stadt ziehe? Bei diesen und ähnlichen Fragen hilft ein Blick in den Mietspiegel der jeweiligen Kommune. Die Städte Tönisvorst und Willich haben jetzt zusammen mit dem Gutachterausschuss des Kreises Viersen, dem Verein der Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümer und dem Mieterverband Niederrhein zum 1. Januar 2023 die Mietspiegel aktualisiert.