Neue Bezirksdienstbeamtin : Bettina Balters kommt nach St. Tönis

Neue Bezirksbeamte der Polizei in Tönisvorst: Bettina Balters. Foto: Polizei Viersen

St. Tönis Die neue Bezirksdienstbeamtin in St. Tönis, Polizeioberkommissarin Bettina Balters, ist 50 Jahre alt und seit 1989 bei der Polizei NRW.

Nach ersten Jahren in Düsseldorf kam sie 1996 zur Polizeiwache Kempen und war dort die erste Schutzfrau im durchgängigen Wach- und Wechseldienst. Nun ist sie die erste Bezirksdienstbeamtin der Behörde. Ihren Dienst hat sie in den 24 Jahren auf den Polizeiwachen Kempen, Willich und danach wieder in Kempen versehen.