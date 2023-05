Katholische Kita St. Godehard In Vorst entsteht eine neue Kita

Die Symbolik dieses Ersten Spatenstichs war eindeutig: Als am Donnerstagmorgen Vertreter des Kita-Trägers, des Kirchenvorstands und der Stadt Tönisvorst ihre kurzen Ansprachen gehalten hatten, griffen einige Mädchen und Jungen zu Helmen und Spaten, um die Bauarbeiten für den 100 Kindern Platz bietenden, fünfgruppigen Neubau der katholischen Kindertagesstätte St. Godehard an der Anrather Straße neben dem Netto-Markt einzuläuten. Die Kleinen sind schließlich diejenigen, die von der neuen Kita und dem großzügigen, möglichst naturnah gestalteten Außengelände am meisten profitieren werden. Denn die jetzige Kita am Grünen Weg ist viel zu klein, ein Container parkt als Übergangslösung im Außengelände und steht dem Bewegungsdrang der Kinder im Weg.