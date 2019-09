Vorstellung im Jugend-, Sozial- und Sportausschuss : Neuer Stadtsportverband will Tönisvorster Sportler wieder ehren

Tönisvorst Der neu gegründete Stadtsportverband Tönisvorst hat sich im Jugend-, Sozial- und Sportausschuss vorgestellt. 16 Vereine gehören dem Zusammenschluss bereits an.

Der neu gegründete Stadtsportverband Tönisvorst hat sich im Jugend-, Sozial- und Sportausschuss vorgestellt. 16 Vereine gehören dem Zusammenschluss bereits an. Lars Kuhlenschmidt weiß, was er will. „Wir wollen das Sprachrohr unserer Mitgliedsvereine sein und ein Ansprechpartner für Politik und Verwaltung, wenn es darum geht, Dinge für den Sport in Tönisvorst voranzubringen“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Stadtsportverbandes, der sich im Februar des Jahres gegründet hat. Im Fachausschuss übernahm Kuhlenschmidt die Vorstellung der Interessenvertretung, weil die Vorsitzende, Anke Mühlbeyer, verhindert war.