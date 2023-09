Akkordeon-Orchester St. Tönis Akkordeon-Szene traf sich in St. Tönis

Es gab verschiedene Akkordeonmodelle zu bestaunen und zu testen, kleine Reparaturen wurden durchgeführt, und es gab eine Reihe kleiner Auftritte und Konzerte. Herausragend war die variantenreiche Mischung an Auftrittsformen. Ein rundes Ende folgte mit dem Festival Orchester Come Together 2023, das sich aus diversen Teilnehmenden des Tages zusammensetzte. Was am Abend noch folgte, hätte gut ein eigenes Konzert unter dem Motto „Stilbruch“ werden können: Das Trio „Krainerlogie“ brachte Oberkrainer Volksmusik und viel Witz mit und traf auf ein Duo, das die Grenzen dessen, was man einem Akkordeon zutraut, weit verschob.