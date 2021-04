Nebenbuhler mit Messer attackiert : Zweieinhalb Jahre Haft für Tönisvorster

Tönisvorst Vor dem Krefelder Landgericht fiel jetzt das Urteil gegen einen 57-jährigen, zuvor noch nie straffällig gewordenen Mann aus Tönisvorst.

Bereits zu Prozessbeginn hatte der Tönisvorster die Tat gestanden. Konkret gab er zu, im Oktober 2020 gegen 19 Uhr einen 67-jährigen Bekannten vor dessen Tönisvorster Wohnung zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn dann in den Unterleib getreten zu haben. Anschließend stach der 57-Jährige mit einem Messer in den Bauch des anderen Mannes. Da der Angegriffene laut um Hilfe schrie, eilten einige Anwohner herbei. Schließlich habe der Täter von seinem Opfer abgelassen und sei gegangen. Der 67-Jährige erlitt eine stark blutende Bauchwunde, aber keine inneren Verletzungen. Ein Schmerzensgeld in Höhe von 8000 Euro, das der Beschuldigte dem Geschädigten anbot, nahm Letzterer an. Vor dem Urteil teilte die Kammer mit, dass der 67-Jährige die Zahlung mittlerweile erhalten hat. Zu der Tat kam es, weil der Angegriffene ein Verhältnis mit der Ehefrau des nun Verurteilten hatte.