Zweites Buch erschienen St. Töniserin erwandert den Niederrhein

Die gelernte Medienkauffrau Natalie Dickmann bringt Anfang Mai ihr zweites Buch auf den Markt, in dem sie 42 Wander- und Entdeckertouren für Familien am Niederrhein und in der Nachbarschaft präsentiert. Im „Naturzeit Reiseverlag“ erschien bereits im Februar 2021 ihr erstes Buch über „Grüne Oasen im Ruhrgebiet“, in dem sie nachweisen konnte, dass das Ruhrgebiet zwar ein dichtbesiedelter Ballungsraum ist, dass aber auch in der Region versteckt noch ganz viel Natur zu erleben ist. Die St. Töniserin stellte viele Touren für Familien vor, die sie alle mit ihrem ebenso wanderfreudigen Ehemann Andreas, der für einen Großteil der abgedruckten Fotos sorgt, und ihrem zehnjährigen Sohn Levin selbst erwandert und entdeckt hat.