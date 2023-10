Elternabend im Marienheim St. Tönis Expertin gibt Tipps für eine Naturzeit mit Kindern

Bei dem Elternabend verrät die Autorin ihre besten Tricks und Tipps, um Kinder für eine Zeit draußen in der Natur zu begeistern. Sie kennt sich in der abwechslungsreichen Landschaft des Niederrheins ebenso gut aus wie mit den Naturzielen in der Metropolregion Ruhrgebiet. Sie weiß, dass der Niederrhein vor allem für schöne Ausflüge an die Seen, in die Wälder und in die Heidelandschaften gleichermaßen gut geeignet ist. Und dieses Wissen möchte sie am Elternabend mit den Familien teilen.