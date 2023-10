Ehepaar aus Tönisvorst sitzt im Gazastreifen fest „Wir erfahren immer nur über ein paar Ecken, wie es unseren Eltern geht“

Ein älteres Ehepaar aus Tönisvorst versucht seit einer Woche, den Gazastreifen zu verlassen – bislang ohne Erfolg. Das berichtet eine Tochter des Paares, die wie ihre Geschwister in großer Sorge um die Eltern ist. Der Vater ist 83 Jahre alt, die Mutter 76. Beide sind Deutsche, haben nur die deutsche Staatsangehörigkeit, „mein Vater lebt seit 1963 in Deutschland“, berichtet die Tochter, „wir Kinder sind in Tönisvorst aufgewachsen.“