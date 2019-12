Karnevalistische Vorschau : Närrisches Programm in Tönisvorst

Fröhliche Gruppen wie diese aus dem vergangenen Zug können sich noch anmelden. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Tönisvorst Die Karnevalssession 2019/20 ist in vollem Gang: Wir geben einen Überblick über die noch anstehenden Termine der Tönisvorster Vereine. Das Karnevals-Komitee nimmt Anmeldungen für den Tulpensonntagszug entgegen.

Mit seinem ersten weiblichen Dreigestirn ist Tönisvorst in die Session 2019/20 gestartet. Bauer Erika (Fechler), Prinz Silke (Depta) und Jungfrau Kathrin (Aretz) sind seit der Proklamation am 11. November mit ihrem Team unterwegs, absolvieren einen Termin nach dem anderen und strahlen noch immer voller Freude über ihre Aufgabe. „Karneval in Tönisvorst ist einzigartig“, sagt Bauer Erika. „Und wir haben vor, die geilste Session aller Zeiten zu präsentieren.“

Die Treuen Husaren haben einen besonderen Grund zum Feiern: den zweimal 11. Geburtstag. Zu Ehren des Dreigestirns geben sie eine Jubiläumsgala am Samstag, 11. Januar 2020, im Forum Corneliusfeld. Der Abend ist bereits ausverkauft.

Info Anmeldung zum Tulpensonntagszug Zug Anmeldungen zum Tulpensonntagszug am 23. Februar 2020 nimmt das Tönisvorster Karnevals-Komitee entgegen. Download Das Formular zum Download gibt es im Internet unter www.toenisvorst-tkk.de. Fragen zu Wagenbau, Teilnahmebedingungen und Wurfmaterial beantworten Sarah Rütten und Michael Orlowski, Ruf 0151 64747986, 0179 1132457 oder E-Mail ­Karnevalszug@­toenisvorst-tkk.de.

Der Jugendkarnevalsverein Rot- Weiß 1978 St. Tönis stellt am Samstag, 18. Januar, die Kinder in den Mittelpunkt: beim bunten Kinderkarnevalsnachmittag ab 14.11 Uhr. Der Eintritt kostet 1,99 Euro. Kinderprinzentreffen ist am Sonntag, 19. Januar, ab 12.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Beide Veranstaltungen finden im Forum Corneliusfeld, Corneliusstraße 25 in St. Tönis, statt. Die Hoppeditz-Beerdigung ist für Dienstag, 18 Uhr, in der Gaststätte Rosental, Gelderner Straße 63a in St. Tönis, vorgesehen. Letzter Termin ist am Samstag, 29. Februar, ab 10 Uhr, mit dem Tanzturnier, ebenfalls im Forum Corneliusfeld. Eintritt: 1,99 Euro. Für alle Veranstaltungen mit Eintritt gibt es eine Tageskasse.

Das Tönisvorster Karnevals-Komitee organisiert für Sonntag, 19. Januar, 9.30 Uhr, einen karnevalistischen Gottesdienst in der Kirche St. Cornelius in St. Tönis mit allen Tönisvorster Karnevalsvereinen. Am Donnerstag, 20. Februar, ist ab 18 Uhr das Zelt auf dem Parkplatz an der Willicher Straße für die Altweiberparty geöffnet. Um etwa 19 Uhr werden das Tönisvorster Dreigestirn und das Kinderprinzenpaar dem Bürgermeister die Schlüsselgewalt aus den Händen reißen, danach gibt es Party bis zum frühen Morgen. Eintritt: neun Euro plus einen Euro für den Zuggroschen. Kartenverkauf bei Spielwaren Lessenich, Heinrich V oder per E-Mail unter karten@­toenisvorst.de.

Kinderkarneval im Zelt ist am Freitag, 21. Februar, ab 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Karnevalistischer Gottesdienst im Zelt ist am Samstag, 22. Februar, ab 14 Uhr. „Nach dieser Messe beginnen wir mit Klapper Tüüt und Helau unseren Bürger-Karneval“, teilen die Organisatoren mit. Der Eintritt ist frei. Höhepunkt ist am 23. Februar mit dem Tulpensonntagszug, der um 14.11 Uhr beginnt. Danach geht es ab 18 Uhr im Festzelt mit dem „Narrenschwoof“ weiter, bei dem DJ Christian für Musik sorgt. Eintritt: neun Euro plus einen Euro für den Zuggroschen. Kartenverkauf bei Spielwaren Lessenich oder per E-Mail unter karten@toenisvorst.de.

Die Prinzengarde St. Tönis veranstaltet für Freitag 24. Januar, 19.30 Uhr, in der Gaststätte Rosental ein Ex-Tollitätentreffen. Hierzu hat die Prinzengarde alle ehemaligen Tollitäten der Stadt, die sie als Garde begleitet hat, eingeladen. Die Feier ist öffentlich, der Eintritt frei. Erwartet werden das Kinderprinzenpaar und das Dreigestirn sowie alle Tönisvorster Karnevalsvereine.

Die Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Vorst 1977 lädt für Samstag, 15. Februar, zum 27. Kinderkarneval ein. Beginn ist um 14.11 Uhr im Saal von Haus Vorst, Kuhstraße 4. Neben Besuchen der Tönisvorster Tollitäten ist Clown Daniel dabei, Simone leitet die Spielerunden. Geplant sind eine Tombola und eine Kostümprämierung. Eintrittskarten sind ab Januar bei Fliegen, Markt 4 in Vorst, erhältlich. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt, alle anderen zahlen sieben Euro.

Am Sonntag, 16. Februar, heißt es bei der Herrensitzung zum 32. Mal: „Man(n) gönnt sich ja sonst nichts“. Beginn ist um 11.11 Uhr, ebenfalls im Saal von Haus Vorst. Mit dabei sind unter anderem Oli der Köbes und The Drummerholic’s. Restkarten (je 21 Euro) sind erhältlich bei Geschäftsführerin Daniela Hüskes unter Ruf 02156 9535270.