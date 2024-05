Schnelles Internet in Tönisvorst Deutsche Glasfaser will Netz in St. Tönis ausbauen

Allerdings deutet seine zurückhaltende Formulierung am Ende auch bereits das mögliche Problem an, das die Deutsche Glasfaser selbst auch in ihrer Pressemitteilung offensiv anspricht: „Begleitend zur Wirtschaftlichkeitsprüfung starten wir die Verhandlung mit möglichen Baupartnern und prüfen im Detail, ob wir den Netzausbau unter den aktuell schwierigen Marktbedingungen realisieren können“, schreibt das Unternehmen. Was das heißt?