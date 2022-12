Wohnungsbrand in St. Tönis Nachbar rettet Seniorin aus verrauchter Wohnung

Ein Tönisvorster hat am Samstag seine Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus an der Willicher Straße gerettet. Als er am frühen Morgen gegen 5.45 Uhr durchs Treppenhaus ging, bemerkte er Brandgeruch und suchte nach dem Brandherd. Er vermutete ihn hinter der Tür einer Nachbarswohnung – dort war auch schon der Alarmton eines Rauchwarnmelders zu hören. Sofort rief der Mann über den Notruf 112 die Feuerwehr und klopfte selbst so stark an die Tür der Nachbarswohnung, dass er die Seniorin, die dort wohnt, wecken konnte. Daraufhin brachte er die Frau aus dem giftigen Rauch heraus und in Sicherheit, dann weckte er die anderen Bewohner des Hauses.