Hilfe aus Tönisvorst : Action Medeor schickt Hilfslieferung nach Beirut

Die Gesundheitsorganisation Action Medeor hilft nach der verheerenden Explosion in Beirut mit Medikamenten und medizinischer Ausrüstung im Wert von insgesamt 30.000 Euro. Sie stattet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Helfer von Premiere Urgence mit Verbandsmaterial, medizinischer Ausrüstung, Schmerzmitteln, Antibiotika und anderen Medikamenten aus. Eine erste Hilfslieferung hat das Lager in Vorst verlassen, weitere Lieferungen werden in den nächsten Tagen folgen.