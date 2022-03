Plogging in Tönisvorst : Müllsammeln beim Spaziergang

Tönisvorst Die Stadt Tönisvorst gibt jetzt kostenlos Material zum Müllsammeln heraus. Den gesammelten Abfall kann man dann kostenlos entsorgen.

Ob „Plogging“, „Plalking“ oder „Plycling“ – etwas für die eigene Fitness und gleichzeitig für die Umwelt zu tun, ist jetzt auch in Tönisvorst möglich: beim Laufen, Walken oder Radfahren herumliegenden Müll aufheben, in einen Beutel verstauen und später ordnungsgemäß entsorgen. „Eine Bürgerin hatte sich an die Stadt gewandt: Bei ihren ausgedehnten Spaziergängen und Radtouren durch die ländliche Umgebung von Tönisvorst fiel ihr immer wieder der herumliegende Abfall auf. Ab und zu nahm sie eine Mülltüte mit, um das Gröbste aufzusammeln und auf eigene Kosten in ihrer Mülltonne zu entsorgen. Was sie mit Schutzhandschuhen allerdings ungerne aufhob, waren herumliegende OP- und FFP-Masken. Weshalb ihr die Idee kam, sich mit einer Müllzange auszustatten“, erläutert Bürgermeister Uwe Leuchtenberg. „Zwecks Zangen hat die Bürgerin dann bei der Stadt nachgefragt – und wir haben diese Idee gerne aufgegriffen“, so Ralf Jeromin, Abteilungsleiter Sicherheit und Ordnung.