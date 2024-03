Preisverleihung Tulpensonntagszug St. Tönis Preisträger von Blumenwiese bis Sau-Bär

Aufgeregte Stimmen beleben die Räume der Gaststätte zum Heinrich V in St. Tönis. Als atmosphärischen Abschluss der Karnevalssaison findet auch dieses Jahr die traditionelle Preisverleihung der originellsten, kreativsten und am schönsten anzuschauenden Wagen und Gruppen, die am Tulpensonntag den Karnevalszug durch die St. Töniser Innenstadt zogen, statt. Ausrichter der Preisverleihung ist das Tönisvorster Karnevals Komitee (TKK), während die Bewertung am Tulpensonntag durch St. Töniser Ex-Prinzen Gerd Rütten und Dietmar Nakaten erfolgte. Neben dem Vorstand des TKK sind auch Vertreter aus zahlreichen teilnehmenden Gruppen anwesend. Alle sind gespannt auf das Ergebnis.