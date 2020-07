Feuerwehr in Tönisvorst : Freiwillige Feuerwehr darf wieder üben

Tönisvorst Mit den Lockerungen der Corona-Schutzverordnung dürfen die Tönisvorster Wehrkräfte ihre Übungstreffen wieder aufnehmen. Die Teams sind kleiner und strikt getrennt. Ein Miteinander wird es zunächst weiterhin nicht geben.

Die erste Gruppe ist längst raus, nun treten die acht Mitglieder der zweiten im Feuerwehrgerätehaus an der Lindenallee in Vorst zusammen. Jeder von ihnen trägt eine Mund-Nasen-Maske, alle stehen sie mit Abstand zueinander, die Stimmung ist gut. Viele von ihnen haben sich in den vergangenen Monaten gar nicht oder nur bei Einsätzen gesehen. Die Männer scherzen. An diesem Tag wollen sie wie vor der Krise gemeinsam die Grundlagen ihrer Tätigkeit auffrischen. Durch die Lockerungen der Corona-Schutzverordnung ist das seit Kurzem wieder möglich – allerdings mit Einschränkungen.