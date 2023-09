Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst Musikzug lädt zur offenen Probe ein

Tönisvorst · Der Feuerwehr-Musikzug sucht weitere Blasmusikerinnen und -musiker. Wer Interesse hat, kann am Freitag zur offenen Probe in der Feuerwache in Vorst kommen.

20.09.2023, 18:00 Uhr

Der Musikzug entstand 1996 aus dem Musikverein Vorst heraus und ist Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst. Foto: Feuerwehr/Friedhelm Reimann

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst hat sich in den vergangenen Jahren einen guten Namen bei vielen Vereinen der Stadt Tönisvorst und auch über die Grenzen des Kreises Viersen hinaus gemacht – und sucht weitere Verstärkung. Für kommenden Freitag, 22. September, 20 Uhr lädt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst deshalb interessierte Blasmusikerinnen und Blasmusiker zur offenen Probe in der Feuerwache Vorst, Lindenallee 10, ein. „Auch für Auftritte bei Hochzeiten oder Ständchen beispielsweise zu runden Geburtstagen werden wir regelmäßig gebucht. Wie viele andere (Musik-)Vereine suchen wir immer nach motivierten Mitspielerinnen und Mitspielern", resümiert Patrick Loyen, der Vorsitzende des Musikzuges. „Dabei freuen wir uns über jeden Neuzugang: egal, ob eine fortgeschrittene Querflötenschülerin, die ,Vereinsluft’ schnuppern möchte, Wiedereinsteiger, die nach einer Pause wieder musizieren möchten oder Musikprofis, die noch Platz im Kalender haben". „Blasmusik ist nur Marschmusik? Keineswegs!", fasst der musikalische Leiter der Musiker, Michael Johnen, zusammen. „Unser musikalisches Repertoire reicht neben der umfangreichen Marschmusik über moderne Unterhaltungsmusik wie beispielsweise Elton John, Coldplay oder Klassikern wie Abba bis hin zu kirchlicher und weihnachtlicher Musik". Der Musikzug entstand 1996 aus dem Musikverein Vorst heraus und ist Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst. Zurzeit zählt er etwa 25 aktive Musiker und Musikerinnen. Geprobt wird im wöchentlichen Wechsel donnerstags und freitags in der Feuerwache Vorst. Aktuelle Informationen über die Tätigkeiten des Musikzuges gibt es auch bei Facebook unter „Musikzug Feuerwehr Tönisvorst“ oder bei Instagram unter „MusikzugFFToenisvorst“. Zudem steht der Vorsitzende Patrick Loyen Interessierten unter der Telefonnummer 0160 93383068 Rede und Antwort.

(msc)