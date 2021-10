Verfolgungsjagd in St Tönis : Mofa-Fahrer flüchtet vor Polizei

Symbolbild. Foto: dpa/Fabian Strauch

St Tönis Eine Verfolgungsjagd hat sich am Dienstagabend ein Mofafahrer mit der Polizei in St. Tönis geliefert. Gegen 18.10 Uhr fiel einer Streife an der Mühlenstraße/Ecke Nordring ein Kleinkraftrad durch seine besonders laute Sport-Auspuffanlage auf.

Die Beamten wollten den Fahrer kontrollieren. Doch als diesem auffiel, dass es sich zwar um ein ziviles Auto, aber uniformierte Beamte handelte, gab er Gas. Er bog zunächst auf den Nordring ab, von dort über den Gehweg auf die Krefelder Straße. Dabei missachtete er das Rotlicht der Ampel. Weiter ging es über die Krefelder Straße, wo er über den Bürgersteig fuhr. Mit Hilfe eines Zeugen gelang es dann, den Mann auf der Krefelder Straße festzuhalten.

Als er vor ihnen stand, bekamen die Beamten den Eindruck, der 20-jährige Viersen könne unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen. Dazu passt auch der Fund von einigen Gramm Cannabis im Helmfach. Das Ergebnis der daraufhin abgenommenen Blutprobe liegt noch nicht vor. Den jungen Fahrer erwartet nun einiger Ärger: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Missachten von Rotlicht, Missachten von Anhaltezeichen, Besitz von Betäubungsmitteln – und womöglich Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Sein Kleinkraftrad nehmen nun Experten unter die Lupe.

(msc)