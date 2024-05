Modellflugverein Tönisvorst Modellflugtag: „Heute ein Hobby für Jedermann“

Der Verein bietet am Sonntag, 26. Mai, zum Tag des Modellflugs einen Schnuppertag an. „Jeder kann einfach zu unserem Gelände am Tack 2 in Tönisvorst kommen. Wir beginnen um 10 Uhr, es geht bis 18 Uhr. Wirklich jeder ist willkommen“, sagt Schmitz. „Wir bieten auch Schnupperfliegen an. Dabei kann jeder, der möchte, selbst ein Flugzeug fliegen. Ein Fluglehrer hat eine zweite Fernbedienung, und wenn die Lage kritisch ist, kann er jederzeit per Knopfdruck übernehmen und den Schüler sozusagen aussperren. Es kann also weder dem Flugzeug noch – besonders – anderen Gästen etwas passieren“, erzählt er.