In der St. Töniser Fußgängerzone: Mode Peeren schließt Ende Juli: Heute beginnt Räumungsverkauf

St. Tönis (RP) Eine Ära in Sachen Mode geht zu Ende. Knapp 90 Jahre gibt es Mode Peeren in St. Tönis, 2020 hätte ein Jubiläumsjahr werden können. Doch soweit wird es nicht kommen, denn: Ulrich Peeren, der Inhaber des gleichnamigen Modegeschäftes auf der Hochstraße 27, schließt sein Geschäft Ende Juli 2019. Ab heute, Freitag, 15. März, beginnt der Räumungsverkauf: Es gibt 20 Prozent auf alles, auch die aktuelle Frühjahrskollektion und bereits reduzierte Ware.

„Der Mietvertrag läuft Ende Juli aus und ich hätte nochmals für drei weitere Jahre verlängern können…vielleicht auch für ein Jahr. Nach guter Überlegung habe ich mich aber jetzt entschlossen, in den Ruhestand zu gehen“, sagt Ulrich Peeren (60). In seinem Geschäft führt er qualitative Mode für Jung und Alt in allen Preisklassen. Bekleidung für Damen in den Größen 34 bis 48 und für Herren in den Größen 46 bis 58 gibt es in vielen Farben, Formen und Marken.