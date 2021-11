Corona im Kreis Viersen : Mobile Impfaktion in St. Tönis und Willich

Kreis Viersen Der Kreis Viersen setzt die Impfaktionen gegen das Coronavirus durch mobile Teams fort. Drei Termine stehen schon fest. Was dabei zu beachten ist.

Im Kreis Viersen starten in der kommenden Wochen wieder mobile Impfaktionen gegen das Coronavirus . Das gab der Kreis am Freitag bekannt. In Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden werden die Impfaktionen durchgeführt, das Angebot steht allen Personen ab zwölf Jahren offen. Jugendliche unter 16 Jahren können nur in Begleitung eines Sorgeberechtigten geimpft werden. Jeder kann spontan vorbeikommen, einen Termin muss man vorab nicht vereinbaren.

Der Kreis Viersen bittet außerdem darum, eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen und genügend Abstand zu anderen Personen einzuhalten. Ein T-Shirt oder ein kurzärmeliges Oberteil garantierten einen reibungslosen Impfablauf. Die ersten Einsatzorte für das mobile Impfteam stehen fest. In der nächsten Woche sind mehrere Standorte im Kreisgebiet vorgesehen. So steht das Impfteam am Dienstag, 23. November, von 14 bis 21 Uhr am Wasserwerk im Gewerbegebiet Stahlwerk Becker an der Walzwerkstraße in Willich, am Mittwoch, 24. November, von 14 bis 21 Uhr am Pfarrhaus an der Kehrstraße 30 in Nettetal-Kaldenkirchen und am Donnerstag, 25. November, von 14 bis 21 Uhr am alten Rathaus, Hochstraße/Rathausplatz 2 in Tönisvorst-St. Tönis.