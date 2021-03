Mittelstands- und Wirtschaftsunion des Kreises Viersen : MIT fordert Stufenplan für Öffnung im Handel

In der Innenstadt, hier in Kempen, gilt Maskenpflicht, die meisten Geschäfte sind geschlossen. Viele Branchen kämpfen ums Überleben. Foto: Norbert Prümen

Kreis Viersen Vor der Ministerpräsidenten-Runde am Mittwoch appelliert die Mittelstands- und Wirtschaftsunion des Kreises Viersen an die Länderchefs, ein Öffnungskonzept zu präsentieren. Die Innenstädte drohten auszubluten.

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) des Kreises Viersen fordert die Ministerpräsidenten-Runde auf, bei ihrem Treffen am Mittwoch ein Öffnungskonzept zu präsentieren. Der Lockdown belaste die Gesellschaft „in einer Dimension, wie wir es seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr erlebt haben“, sagt der Tönisvorster Maik Giesen, Kreisvorsitzender der MIT.

Die Wirtschaft in den neun Städten und Gemeinden des Kreises sei in schweres Fahrwasser geraten. Giesen: „Ganze Branchen kämpfen ums Überleben, unsere Innenstädte drohen auszubluten.“ Gerade die Jüngsten seien durch geschlossene Schulen und Kitas betroffen: „Der Lockdown hat massive Spätfolgen.“ Umso dringender brauche es jetzt einen neuen Strategieansatz: „Ich kann einem Spielwarenhändler nicht mehr erklären, warum er sein Geschäft nicht öffnen darf, wenn zwei Häuser weiter im Drogerieladen Spielsachen so gekauft werden können.“