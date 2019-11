Tönisvorst : MIT plädiert für Bündelung für Verwaltungsneubau

Tönisvorst Das neue Gebäude in Tönisvorst sollte zudem der Bevölkerung etwas zurückgeben, wie etwa in Venlo.

So steht es um die Bäume in Tönisvorst

Nach zwei Sommern mit Dürre und Hitze : So steht es um die Bäume in Tönisvorst

Enthüllung am 23. November 2019 : Schützenbruderschaften in Vorst bekommen Denkmal

Wie erfolgreich ein modernes, nachhaltiges Verwaltungsgebäude betrieben werden könne, zeige die Stadt Venlo, die Auszeichnungen erhalten habe für ein bürgernahes, modernes Gebäude. Bei einem solchen Konzept werde das Gebäude auch an Wochenenden, zum Beispiel im Rahmen von Ausstellungen, frequentiert. Somit werde aus einem nüchternen Verwaltungsgebäude ein modernes Bürgerhaus. Die geplante Tiefgarage könne für die Anwohner am Wilhelmplatz abends und am Wochenende nutzbar sein. MIT-Vorsitzender Georg Körwer: „Bei der Realisierung des Projektes muss sichergestellt werden, dass das finanzielle Risiko für die Stadt und die Bürger minimiert wird.“

Auch hat sich die MIT Gedanken zum bisherigen Standort Bahnstraße gemacht. Die MIT schlägt einen Ideenwettbewerb für ein neues Hotel in privater Trägerschaft vor. Nach dem Ausfall des Mertenshofs als Hotel sowie dem Mangel an Übernachtungsmöglichkeiten insgesamt im Kreis Viersen in Verbindung mit der Nähe der Messe in Düsseldorf könne damit eine Versorgungslücke geschlossen werden. Für Tönisvorst würde demnach ein Hotel die Infrastruktur verbessern und zusätzliche Einnahmen und Arbeitsplätze schaffen.