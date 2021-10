Event in Tönisvorst : Mitsingkonzert auf dem Platenhof mit Glühwein und 2G-Regel

Tönisvorst Organisatoren und Besucher genossen es am Freitag sichtlich, endlich wieder – mit viel Abstand und draußen – gemeinsam singen zu können.

Langjährige Fans und neue Besucher freuen sich am Freitag bei Glühwein und guter Stimmung sichtlich über das breitgefächerte Repertoire. Von Sarah Connors „Wie schön du bist“ über „Bye Bye Love“ von den Everly Brothers bis hin zu „Mein kleiner grüner Kaktus“ von den Comedian Harmonists – für jeden Gast ist etwas dabei. Und trotz Kälte, Wind und Regen kommt durch die zahlreichen Feuerschalen an den hölzernen „Steh-Inseln“ eine gemütliche Atmosphäre auf.

Der Fröhlichkeit tut das Wetter keinen Abbruch. „Wir machen uns trotzdem einen schönen Abend“, sagt Thier lachend. Wermes und er seien froh, endlich wieder gemeinsam mit anderen Menschen singen zu können. „Wenn man so gerne singt und das dann so lange nicht machen kann, fehlt das einfach“, sagt Wermes und fügt hinzu: „Jetzt das erste Mal wieder mit Publikum singen zu können, das ist schon etwas Besonderes.“ Vor Beginn der Pandemie richteten die beiden elf oder zwölf Mitsingkonzerte aus, pandemie-bedingt herrschte dann Flaute. Es sei gut, wieder da zu sein, sind sich die beiden einig. Wie sehr auch dem Publikum die Konzerte fehlten, wird an diesem Abend deutlich. Auch die Weihnachtskonzerte sind schon ausverkauft.

Der Abend endet mit „Always look on the bright side of life“ von Monty Python und „Gute Nacht Freunde“ von Reinhard Mey.