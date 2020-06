Umweltschutz in Tönisvorst : Experte empfiehlt: Tönisvorst sollte in Radwege investieren

Tönisvorst Der Klimaschutz stand im Fokus des Tönisvorster Umweltausschusses. Mehrere Fraktionen stellten Anträge, die Verwaltung brachte Ideen für Förderprogramme ein, und der Kreis-Klimamanager war zu Gast.

Felix Schütte, Klimamanager des Kreises Viersen, und Peter Hoffmann vom Amt für Bauen, Landschaft und Planung beim Kreis, legten nackte Zahlen auf den Tisch: Fast neun Tonnen CO 2 stößt jeder Tönisvorster jährlich aus. Rund 2,8 Tonnen davon, also fast 30 Prozent, werden durch den Straßenverkehr verursacht.

„Dabei ist festzuhalten“, sagte Hoffmann im Tönisvorster Umweltausschuss, „dass mehr als 50 Prozent der Bürger für Wege von ein bis zwei Kilometern ins Auto steigen.“ Hoffmann empfiehlt der Verwaltung und den Politikern, in Radwege zu investieren. Bessere, sicherere und mehr Radwege würden am ehesten dazu führen, dass die Menschen das Auto zumindest für solch kurze Distanzen stehen lassen und mit dem Fahrrad fahren.

Um die Erderwärmung zu reduzieren, das führte Klimamanager Felix Schütte aus, der ebenfalls im Ausschuss zu Gast war, müsse die Treibhausgas-Emission reduziert werden, sprich: Es muss weniger Öl, Gas und Kohle verbrannt werden. Jede Stadt müsse ein Ziel definieren, ab wann sie klimaneutral sein wolle und was sie bereit sei, in Klimaschutzmaßnahmen zu investieren.

