Theaterstück : Das Unglück auf den Mond schießen

St. Tönis Mit „Schlamasel-Masel“ war das Kinder- und Jugendtheater „Traumbaum“ in St. Tönis.

Es sind Requisiten wie das Haus und zahlreiche Kostüme, die den Schauspielern dabei helfen, im Handumdrehen in eine andere Rolle zu schlüpfen, und die dazu beitragen, dass das Publikum der Handlung gut folgen kann. Dabei haben Lambrecht und Iserloh sich viel kindliche Fantasie bewahrt. So werden aus zwei Holzkisten und einem Seil zwei Kutschpferde, und um eine Prinzessin darzustellen, reichen ein lila Schleier und eine passende Kopfbedeckung in der Hand von Ralf Lambrecht. Erzählt werden in dem einstündigen Stück jüdische Geschichten und Märchen. Danach gefragt, warum die beiden sich dieses Kulturguts angenommen haben, sagt Birgit Iserloh: „Wir spielen viele Stücke gegen rechts und gegen Antisemitismus. Darin werden Juden als Opfer dargestellt. Wir möchten mit diesem Stück zeigen, dass Juden vor allem ganz normale Menschen sind.“ Um das Jüdische in den Geschichten zu betonen, trägt Ralf Lambrecht in einigen Szenen eine Kippa. Außerdem ist ein siebenarmiger Leuchter auf die Hauswand gemalt, und die Sprache des Stücks ist dem Jiddischen entliehen. „Komplett auf Jiddisch können wir nicht spielen, das würde kaum jemand verstehen“, erklärt Lambrecht.