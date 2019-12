Förderprogramm in Tönisvorst : Politik will Dachbegrünung beraten

Die Tönisvorster Politiker können sich mit dem Förderprogramm der Stadt für Dachbegrünung bislang nicht anfreunden. Foto: dpa/dpa, may

Tönisvorst Mit dem Förderprogramm der Stadt für Dachbegrünungen können sich die Politiker nicht anfreunden. Wie schon der Bau- und Umweltausschuss lehnte auch der Planungsausschuss die Idee ab. Die CDU will ein Klima-Bonus-Programm.

Von Stephanie Wickerath

Die Mitarbeiter der Tönisvorster Stadtverwaltung haben sich viel Mühe gemacht und etliche Punkte aufgelistet, die für Dachbegrünungen sprechen: Durch seine kühlende Wirkung sei ein begrüntes Dach gut für das Mikroklima, es verhindere im Sommer das Aufheizen des Gebäudes und im Winter das Auskühlen. Auch trügen begrünte Dächer zur Verbesserung der Luftqualität bei, bauten CO 2 ab und würden Feinstaub binden. Und für das Regenwassermanagement und als Lebensraum für Insekten seien begrünte Dächer auch gut.

Trotz dieser vielen Argumente konnten sich auch die Politiker in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses, wie schon die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses zwei Wochen zuvor, nicht mit dem Förderprogramm anfreunden, das die Stadtverwaltung ins Leben rufen will. Dieses sieht vor, bei der Dachbegrünung von privaten Bauten bis zu 25 Prozent der Bruttomaterialkosten, maximal jedoch 2000 Euro, zu übernehmen. „Für uns ist das ein Bauteil zum Klimaschutz“, sagte Fachbereichsleiter Jörg Friedenberg.

Info Kreis plant großes Klimaschutzkonzept Konzept Der Kreis Viersen plant ein Klimaschutzkonzept, an dem sich die Kommunen beteiligen können. Die Gesamtkosten liegen bei 70.000 bis 100.000 Euro. Die Hälfte übernimmt der Kreis, die andere Hälfte wird von den mitwirkenden Kommunen gemeinsam finanziert. Bisher beteiligen sich die Städte Viersen und Tönisvorst sowie die Gemeinden Grefrath und Niederkrüchten.

Auch Michael Schütte (GUT) sah Dachbegrünungen als „einen ersten Schritt in die richtige Richtung“. Heidi Sorgalla (UWT) hingegen fände eine Förderung pro Quadratmeter sinnvoller und würde das Thema lieber in ein klimapolitisches Gesamtkonzept einfließen lassen. Die CDU-Fraktion sprach sich strikt dagegen aus, dass die Tönisvorster Stadtverwaltung außerdem eine Dachbegrünungspflicht bei Neubauten einführen will, und legte einen eigenen Antrag für den Klimaschutz vor: „Wir können uns stattdessen ein Klimabonuspunktesystem vorstellen“, sagte Alexander Decher. „Jeder Bauherr, der sich klimafreundlich verhält, bekommt Bonuspunkte, für die es Vergünstigungen gibt.“

Begrünte Vorgärten, Dach- und Fassadenbegrünungen, Solarthermie, Photovoltaik und alles, was zu Einsparung von Energie beiträgt, könne bei Häusern bewertet werden. „Wir wollen den Bauherren eine breite Auswahl an ökologisch sinnvollen Maßnahmen geben, die mit Förderanreizen ausgestattet sind, und das Ganze nicht nur auf eine Dachbegrünungspflicht reduzieren“, schreibt auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Hamacher in einer Presseerklärung zum Thema. „Um den Klimaschutz zu stärken, sprechen wir uns gegen Verbote und für Anreize und Förderungen aus“, betonte die CDU-Fraktion.

Auch den Grünen scheint das Förderprogramm der Stadt nicht ausgewogen genug zu sein. „Photovoltaik und ähnliches sollte mit aufgenommen werden“, sagte Kurt Wittmann. Das Thema sei zu komplex für einen Schnellschuss und der Fördertopf viel zu klein. Während Jörg Friedenberg betonte, die Dachbegrünung sei nur ein kleiner Baustein, viele weitere sollten folgen, drängte Helge Schwarz von der SPD-Fraktion darauf, das Klimaschutzkonzept des Kreises Viersen abzuwarten.