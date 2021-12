Teilnehmerin aus Tönisvorst : Celine Nadolny ist unter den Top 20 bei „Miss Germany“-Wettberwerb

Tönisvorst Die 24-Jährige ist mit ihrem Finanzblog „Book of Finance“ sehr erfolgreich. Nun möchte sie auch noch Miss Germany werden. Eine weitere Hürde hat sie jetzt genommen.

Die Freude bei Celine Nadolny ist groß: Die Tönisvorsterin, die in Recklinghausen lebt, ist im „Miss Germany“-Wettberwerb eine Runde weiter. Gerade hat sie erfahren, dass sie unter den Top 20 ist und damit im Januar ins große Personality Camp in den Europapark nach Rust reisen darf, wo sie in verschiedenen Bereichen gecoacht wird.