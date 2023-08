Minigolfanlage in St. Tönis Täter nehmen Zigarettenautomaten mit

Tönisvorst · Ein Zigarettenautomat ist in der Nacht zu Donnerstag aus dem Kassenhäuschen der Minigolfanlage am Pastorswall in St. Tönis gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, durchtrennten Unbekannte zwischen 19.45 und 11.30 Uhr mehrere Vorhängeschlösser am Kassenhäuschen, und nahmen den Automaten komplett mit.

25.08.2023, 16:13 Uhr

Wer Zigaretten auffällig günstig angeboten bekommt, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Symbolfoto). Foto: dpa/Sven Hoppe

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich in der Nacht zu Donnerstag oder auf günstig angebotene Zigaretten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen.

(msc)