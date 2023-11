Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst Theater-AG rettet mit „Momo“ die Zeit

Dafür taucht Birte Lukanz vor dem Vorhang auf. Die Lehrerin und Leiterin der Theater-AG des MEG begrüßt die Kinder. „Es ist ganz schön schwer, auf der Bühne vor Publikum zu stehen und dann auch noch so laut zu sprechen, dass man es bis in die hinterste Reihe hört. Also wäre es toll, wenn ihr alle wirklich ganz leise seid“, gibt sie den jungen Zuhörern noch mit auf dem Weg. Das letzte leise Getuschel, das noch zu hören war, stoppt. In diese Stille hinein geht der Vorhang auf und gibt den Blick auf ein Bühnenbild frei, das von efeuumrankten Mauern in Form von rechteckigen Kartons bestimmt ist. Wo man sich befindet, macht Erzählerin Lisa klar, die mit einem großen Buch in der Hand auf die Bühne marschiert ist. Es handelt sich um ein Amphitheater, und es geht um ein kleines Mädchen namens Momo und um die Zeit.