Michael-Ende-Gymnasium : Schulhofeingang wird neu gestaltet

Das Michael-Ende-Gymnasium an der Corneliusstraße 25 in St. Tönis ist ein bilinguales deutsch-englisches Gymnasium. Es wurde 1986 gegründet und im Jahre 2011 von der Landesregierung als Europaschule zertifiziert. Im Jahr 2012 wurde das Michael-Ende-Gymnasium zum MINT Excellence Center und damit Teil eines Netzwerks von Schulen mit ausgeprägtem Profil in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.