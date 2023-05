Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst MEG zurück im Rampenlicht

„MEG back on Stage“ war das erste Konzert nach coronabedingter Zwangspause im Michael-Ende-Gymnasium hollywoodreif überschrieben. Das von vielen Akteuren in Ensembles und solistischen Beiträgen servierte Programm war so bunt wie das gewählte Signet eines farbenfrohen Violinschlüssels. Der prangte zu Beginn auf der großen Videowand der Bühne im Forum Corneliusfeld wie auch auf dem Programmheft.