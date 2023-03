Auszeichnung der Verbraucherzentrale Das MEG ist jetzt eine Verbraucherschule

Das MEG nahm zum ersten Mal teil und erhielt die Auszeichnung in Bronze, bei der vor allem Projekte im Bereich Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen. Die Lehrer Rene König und Bastian Weber begleiten das Projekt „Verbraucherschule“, an dem rund 20 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 7 bis 9 teilnehmen. So stellte die Schule in ihrer Bewerbung ihre Biotop-AG und ihr Bienenhotel heraus. „Im Rahmen der Biotop-AG werden die Schülerinnen und Schüler mit der Produktion eines Gutes des alltäglichen Gebrauchs bekannt gemacht. Dabei vollziehen sie die Produktionskette eines Apfelsaftproduzenten nach, indem sie Äpfel ernten, daraus einen Saft herstellen und diesen am Tag der offenen Tür wiederum verkaufen. Sie müssen sich hierbei mit Entscheidungen unter anderem zur Menge und Haltbarkeit des Safts beschäftigen, damit es nicht zum frühzeitigen Verderben und Entsorgen der Säfte kommt. Ebenso müssen sie Preise festlegen, Verpackungsmaterialien vergleichen und beschaffen. Hierbei wird ihnen ihr bisheriges Konsumverhalten, in Bezug auf Getränke, gespiegelt“, so das MEG in seiner Bewerbung. Beim Projekt Bienenhotel beobachten und beurteilen die Schüler die Eingriffe von Menschen in ein funktionierendes Ökosystem.