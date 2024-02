Michael-Ende-Gymnasium in Tönisvorst Schulkinder machen Radio mit der Maus

Doch vorher ist Üben angesagt. Da nicht alle ganz so textsicher sind, greift Stengel zum Stift und hält den entsprechenden Text auf dem Whiteboard fest. Kurze Zeit später schallt es durch den Klassenraum: „In der Apfelstadt am Niederrhein gibt es Bildung für Groß und Klein, denn am Wasserturm steht das MEG, dort gibt es Wissenschaft, Sprachen und AGs“. Was erst ein bisschen zögerlich klingt, wird immer besser, zumal Lola als Jungdirigentin in den Einsatz geht.