Metalltechnik Graeven aus Tönisvorst Teile für das größte Radioteleskop der Welt

Wenn in den nächsten zehn Jahren in den USA Stück für Stück das größte Radioteleskop der Welt entsteht, spielt die Firma Graeven Metalltechnik aus Tönisvorst im wahrsten Sinne des Wortes eine tragende Rolle. Denn sie hat für einen Prototypen eines Teleskops die Struktur aus rund 700 Metallelementen gefertigt. „Diese Rohrstreben sehen im zusammengesetzten Zustand aus wie ein Kinderspielgerät“, sagt Firmeninhaber Jochem Graeven, der das am Tackweg ansässige Unternehmen gemeinsam mit Geschäftsführer Michael Düren und seiner Tochter Sandra Graeven führt. Auch seine Frau sei eine große Unterstützung.