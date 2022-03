Abfall vermeiden : Mehrweggeschirr soll auch in Tönisvorst die Umwelt schützen

Mehrweggeschirr soll auch in Tönisvorst die Umwelt schützen

Einweg-Kaffeebecher und Plastikschalen stapeln sich an einem Gehweg (Symbolfoto). Foto: dpa/Gregor Fischer

Tönisvorst Einwegbecher landen nicht selten im Gebüsch, aber auch für den Mülleimer sind sie eigentlich zu schade. Daher setzt man bald auch in Tönisvorst auf ein Mehrwegsystem für die Gastronomie.

Wer sich Essen oder Getränke „to go“ kauft, verursacht viel Abfall – Abfall, der vermeidbar ist. Und er soll schon sehr bald vermieden werden. Tönisvorsts Wirtschaftsförderer Markus Hergett gab jetzt im Fachausschuss einen Zwischenbericht zum Mehrwegprojekt für die Gastronomie im Kreis Viersen . Nahziel sei es, dass bis zum Ende der ersten Jahreshälfte 2022 fünf gastronomische Betriebe in Tönisvorst mitmachen. Meral Thoms (Die Grünen) war das nicht genug. Aber sie freute sich, dass jetzt endlich ein Mehrwegsystem etabliert wird.

Hergett ließ die bisherigen Aktivitäten Revue passieren. In der Ausschusssitzung vom 3. November 2021 hatte es fachliche Informationen vom Abfallbetrieb des Kreises Viersen gegeben. Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung beschloss daraufhin, dass sich die Stadt Tönisvorst der kreisweiten Initiative zu Mehrwegsystemen anschließen solle. Im Januar wurden drei Systeme vorgestellt. Das System Recup wurde von allen Tönisvorster Unternehmen favorisiert. Am 16. Februar wurden im Viersener Kreishaus noch einmal alle Systeme vorgestellt. Mehr als 60 Prozent der abstimmenden Betriebe entschied sich anschließend für Recup/Rebowl.

Vorsichtiger Optimismus in der Gastronomie

Corona-Lockerungen in Neuss

Corona-Lockerungen in Neuss : Vorsichtiger Optimismus in der Gastronomie

Weniger leerstehende Geschäfte in der Region

Handel und Gastronomie in Corona-Zeiten

Handel und Gastronomie in Corona-Zeiten : Weniger leerstehende Geschäfte in der Region

Problem in Tönisvorst

Problem in Tönisvorst : Wohin, wenn man mal dringend muss?

Der Abfallbetrieb des Kreises und Recup räumen den interessierten Gastronomen, die sich für das System entscheiden, eine beitragsfreie Nutzung von bis zu einem halben Jahr ein. „Erste Betriebe in Tönisvorst haben sich bereits für die geförderte Einführung entschieden“, sagte der Wirtschaftsförderer. Das St. Töniser Restaurant „Mundwirt“ diene in der Einführungsphase als Leuchtturm-Projekt in Tönisvorst.