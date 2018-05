Tönisvorst: Mehr Radfahren für Klima und Fitness

Tönisvorst Auch der Kreis Viersen beteiligt sich an der bundesweiten Aktion "Stadtradeln". Gestern gab es in St. Tönis erste Informationen.

Auftakt der Aktion ist am Samstag, 2. Juni. Die einzelnen Kommunen bieten an diesem Tag unterschiedliche Aktionen an. In Viersen gibt es neben dem Stadthaus unter anderem verschiedene Kinderaktionen, wie zum Beispiel das Basteln von eigenen Fahrradaufklebern. Wer schnell ist, bekommt sogar eine kostenlose Frühstückstüte. Willich wirbt mit einer Höfetour quer durch das Stadtgebiet für die ersten 100 Radler. Die einzelnen Höfe in der Willicher Umgebung bieten unterschiedliche Aktionen an. So wird auf dem Stautenhof in Anrath für ein stärkendes Frühstück gesorgt, während der Berderhof in Schiefbahn mit seiner selbst gemachten Spargelsuppe wirbt und der Schauhof in Willich seine Kuhställe für die Stadtradler öffnet. Der Willicher Imker van den Bongard bietet Probiergläser mit eigenem Honig an. Genauere Informationen zu den einzelnen Angeboten und Aktionen auch über den Tag des Auftakts hinaus, kann man auf der Homepage www.stadtradeln.de finden. Dort ist jede Kommune mit ihrer eigenen Informationsseite vertreten.