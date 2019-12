Blockpraktikum für Medizinstudenten in Tönisvorst möglich : Versorgungszentrum ist akademische Lehrpraxis

St. Tönis Das Medizinische Versorgungszentrum Tönisvorst kooperiert mit der Ruhr-Universität Bochum.

Studenten der Humanmedizin an der Ruhr-Universität Bochum haben jetzt die Möglichkeit, am Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Tönisvorst ihr Blockpraktikum oder ihr praktisches Jahr zu absolvieren. Der Vertrag wurde bereits im Frühjahr geschlossen. Bislang konnte die erste Medizinstudentin ihr Blockpraktikum in der Praxis Verstraeten durchführen. Für Februar ist die nächste Studentin für das Blockpraktikum in Tönisvorst vorgesehen.

Klaus Verstraeten ist Facharzt für Allgemeinmedizin mit langjähriger Praxistätigkeit in Tönisvorst. Seit anderthalb Jahren arbeitet er mit seinem Team im MVZ der Alexianer Krefeld GmbH an der Hospitalstraße 2 in St. Tönis. Mit der nun festgeschriebenen Kooperationsvereinbarung begleitet Verstraeten als beauftragter Lehrarzt die praktische Ausbildung von Medizinstudenten. Ebenfalls wird das MVZ zur Teilnahme an Forschungsprojekten zur Verfügung stehen. Verstraeten erläutert: „Ich möchte dazu beitragen, dass die Studierenden aus praktischer Anschauung ein Gefühl dafür bekommen, wie abwechslungsreich und spannend die Arbeit in einer hausärztlichen Praxis für Allgemeinmedizin ist.“