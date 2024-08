Vorfall in St. Tönis Frau von zwei Männern in Kofferraum gestoßen?

Jugendliche haben laut Polizei beobachtet, wie eine etwa 30-jährige Frau mit blondem Zopf von zwei Männern in den Kofferraum eines Autos gestoßen wurde. Die Jugendlichen saßen in dem Schnellrestaurant, in dem sich nach ihren Angaben zuvor auch die beiden Männer mit einem etwa acht bis zehnjährigen Jungen befunden hatten. Das Kind sei nach dem Empfinden der Jugendlichen freiwillig in das Auto gestiegen, nachdem die Männer die Frau in den Kofferraum gestoßen hatten, so die Polizei weiter. Nachdem die Männer eingestiegen waren, fuhr das Auto in Richtung Vorst davon.