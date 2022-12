St. Töniser Motorradclub „Sky Drivers“ Rocker wollen Kindern helfen

Die „Sky Drivers“ wollen zeigen, dass sie den Vorurteilen, die manche dem Rocker-Millieu entgegen bringen, nicht entsprechen, sagt Andy Stahn, Vorsitzender – „President“ steht auf seiner schwarzen Lederkutte – des Motorradclubs. Und so habe man gezielt nach einem Verein in Tönisvorst gesucht, der Kindern hilft, und ein Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdiensts der Stadt Tönisvorst gab den Tipp, sich an den Verein Apfelblüte zu wenden. „Uns war es wichtig, dass wir mit dem Geld in Tönisvorst helfen, weil wir hier sesshaft sind“, sagt Stahn. „Beim Verein Apfelblüte stimmte das Bauchgefühl.“