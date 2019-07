St. Tönis : Mays-Werk: Schornstein wird saniert und verkleinert

St. Tönis (RP) Der Schornstein der ehemaligen Firma Kress, dem heutigen Mays\\Werk, wird umfangreich saniert. Das teilt Kooi Immobilien mit. In diesem Zuge wird der im Jahre 1924 gebaute und aus Mauerwerk bestehende Schornstein von seiner derzeitigen Höhe von 54.50 m auf dann noch 19,90 m reduziert.

Die Abbrucharbeiten werden von der Düsseldorfer Spezialfirma Heinicke durchgeführt. Dazu wurde bereits ein Klettergerüst an der Spitze des Kamins installiert. Ab der für zwei Wochen herrschenden Betriebsruhe wird der Kamin Stein für Stein per Hand von oben nach unten abgetragen. Das Abbruchmaterial wird im Kamin nach unten geworfen und unten mittels eines Bobcats herausgeholt. Die Arbeiten dauern planmäßig zwei Wochen. Anschließend geht der Schornstein wieder in Betrieb.