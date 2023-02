Feuerwehreinsatz in St. Tönis Matratze gerät in Brand

Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Gelderner Straße in St. Tönis wurde die Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst in der Nacht zu Donnerstag alarmiert. Eine aufmerksame Nachbarin nahm gegen 2 Uhr einen piepsenden Rauchmelder wahr und ging dem Geräusch nach. Nachdem sie festgestellt hatte, dass auch Rauch aus der Wohnung kam, wählte sie umgehend den Notruf und verständigte die Feuerwehr.