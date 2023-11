Martinsverein Vorst Verein ehrt langjährige Mitglieder

Die beliebten Martinszüge in Tönisvorst sind für dieses Jahr gelaufen – die Organisatoren hatten wieder jede Menge Arbeit und Herzblut in die Züge und natürlich auch in die Martinszenen und die Verteilung der Martinstüten gesteckt. Zum Abschluss des diesjährigen Martinsfestes stand beim Martinsverein Vorst jetzt das traditionelle Essen im Restaurant „Tafelsilber“ auf dem Programm.